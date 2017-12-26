Назначен новый вице-мэр Красноярска по социальным вопросам

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В мэрии Красноярска назначили нового вице-мэра, который будет курировать социальную сферу. Им стала экс-глава общественной приемной губернатора Красноярского края Наталья Боброва. Информацию об этом СМИ подтвердили в городской администрации.

По данным из открытых источников, Наталья Боброва родилась в 1964 году в поселке Тинской Нижнеингашского района. В 1986 году окончила Красноярский инженерно-строительный институт по специальности «теплоснабжение и вентиляция». В 2001 году Боброва получила диплом Красноярской академии цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на предприятии». В начале трудового пути она работала инженером, после чего несколько лет трудилась специалистом в администрации Свердловского района.

До 2008 года Наталья Боброва была помощником главы города, а затем в течение восьми лет возглавляла городское управление соцзащиты населения. В 2016 году экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назначил Боброву на должность начальника управления по работе с обращениями граждан.