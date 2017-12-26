Назначен новый вице-мэр Красноярска по социальным вопросам
В должность вступила Наталья Боброва.
В должность вступила Наталья Боброва.
В мэрии Красноярска назначили нового
По данным из открытых источников, Наталья Боброва родилась в 1964 году в поселке Тинской Нижнеингашского района. В 1986 году окончила Красноярский
До 2008 года Наталья Боброва была помощником главы города, а затем в течение восьми лет возглавляла городское управление соцзащиты населения. В 2016 году
Отметим, что ранее социальную сферу в мэрии Красноярска курировал Сергей Кочан. Он написал заявление по собственному желанию на прошлой неделе.