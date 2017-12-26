Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева снялась в «Голубом огоньке» втайне от всех
Названы самые необычные секс-травмы
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом»
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Медленно подъезжал: Видео падения автобуса в переход в Москве
Захарченко пригрозил вооружить партизан на Украине
Мария Кожевникова надела платье с необычным принтом
Мелания Трамп поздравила всех с Рождеством
«Татарина нашла»: Роза Сябитова о новом замужестве
Королева выложила фото в шубе на обнаженное тело
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Цвет, названный главным в наступающем 2018 году
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
8Москва преобразилась к празднику
05:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Назначен новый вице-мэр Красноярска по социальным вопросам

В должность вступила Наталья Боброва.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В мэрии Красноярска назначили нового вице-мэра, который будет курировать социальную сферу. Им стала экс-глава общественной приемной губернатора Красноярского края Наталья Боброва. Информацию об этом СМИ подтвердили в городской администрации.

По данным из открытых источников, Наталья Боброва родилась в 1964 году в поселке Тинской Нижнеингашского района. В 1986 году окончила Красноярский инженерно-строительный институт по специальности «теплоснабжение и вентиляция». В 2001 году Боброва получила диплом Красноярской академии цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на предприятии». В начале трудового пути она работала инженером, после чего несколько лет трудилась специалистом в администрации Свердловского района.

До 2008 года Наталья Боброва была помощником главы города, а затем в течение восьми лет возглавляла городское управление соцзащиты населения. В 2016 году экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назначил Боброву на должность начальника управления по работе с обращениями граждан.

Отметим, что ранее социальную сферу в мэрии Красноярска курировал Сергей Кочан. Он написал заявление по собственному желанию на прошлой неделе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Красноярцев приглашают на открытие главной городской елки
ДТП у станции метро «Славянский бульвар»: главное
Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС
Трамп раскрыл судьбу несогласных с США стран
СМИ сообщили о задержании главы «Воентелекома»
Онищенко рассказал, чего следует избегать перед праздниками
В Совфеде предложили понизить минимальный градус водки
СК проводит проверку из-за схода вагонов на Транссибе
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Шипулин как гарнир к оливье. Кто выступит, пока вы отдыхаете Далеко не всем россиянам уготовано полторы недели отдыха на Новый год - пока большинство режет традиционный оливье, лепит пельмени и празднует
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
5 образов для тех, кто собирается много есть во время праздников Если большую часть года ты придерживалась диеты и расслаблялась только во время праздников, то наши образы должны прийтись тебе по душе
Дети
Принцессу Шарлотту в детском саду научат быть королевой Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет посещать садик Willcocks Nursery School.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь