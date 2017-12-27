Источник: РФ сократит для США число аэродромов по договору об открытом небе
Россия сократит число аэродромов, доступных для США по договору об открытом небе.
Россия сократит число аэродромов, доступных для США по договору об открытом небе.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия ограничит для США с 1 января 2018 года число аэродромов, которые можно использовать американским
«Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идёт о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — сказал источник.
По его словам, речь, в частности, идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.
Как сообщило в сентябре издание Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. В частности, возможно введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на запрет РФ на полеты над Калининградом. Как пишет издание, в рамках договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а «Россия ввела «сублимит» в 500 километров над Калининградом.
В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23