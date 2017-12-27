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05:26 (мск), источник: АиФ Владивосток

Депутаты ЗСПК пожелали жителям края удачи и успехов в 2018 году

Председатель Законодательного собрания Приморья выступил с традиционной поздравительной речью.

Дорогие приморцы!

От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края и себя лично от всей души поздравляю вас с Новым годом!

Пусть он станет временем свершения ваших замыслов, а всем начинаниям сопутствуют удача и успех.

В уходящем году общими усилиями мы создали серьезный задел на будущее, что позволит нашему краю и нашей стране уверенно двигаться вперед.

Для нас, депутатов краевого парламента шестого созыва, как и прежде, главным было развитие Приморского края и повышение качества жизни приморцев. Весь год мы совместно с Администрацией края, органами исполнительной власти и местного самоуправления активно работали над законами, направленными на поддержку жителей края. Важно, что краевой бюджет будущего года остается социально ориентированным.

Мы вступаем в 2018 год, уверенно опираясь на достигнутое, с хорошим настроем и серьезными планами. Нам предстоит воплощать их в жизнь всем вместе.

Новый год — удивительный праздник. Несмотря на морозную погоду, это самое доброе семейное торжество. Сохраните заряд душевного тепла и добрых эмоций на весь последующий год.

От всей души желаю вам и вашим близким счастья и здоровья, удачи и благополучия в новом году!

Александр РОЛИК, председатель Законодательного Собрания Приморского края.

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