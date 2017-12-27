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18:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глеб Никитин на заседании Госсовета РФ рассказал о перспективах повышения инвестиционной привлекательности Нижегородской области

Как информирует пресс-служба главы региона, заседание под председательством президента РФ Владимира Путина проходило 27 декабря в Москве.

Источник: AP 2017

Как заявил Глеб Никитин, привлечение инвестиций является основным ресурсом роста. Для успешной реализации этого направления необходимо снизить административные барьеры, усовершенствовать систему «единого окна», расширить спектр электронных услуг, сократить сроки выделения земельных участков.

По словам Глеба Никитина, для достижения нужного результата следует также активизировать работу с федеральными институтами развития.

Напомним, корпорация развития Нижегородской области появится в 2018 году. Об этом 26 декабря на встрече с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти Нижегородской области заявил глава региона Глеб Никитин,

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