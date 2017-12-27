Глеб Никитин на заседании Госсовета РФ рассказал о перспективах повышения инвестиционной привлекательности Нижегородской области

Источник: AP 2017

Как заявил Глеб Никитин, привлечение инвестиций является основным ресурсом роста. Для успешной реализации этого направления необходимо снизить административные барьеры, усовершенствовать систему «единого окна», расширить спектр электронных услуг, сократить сроки выделения земельных участков.

По словам Глеба Никитина, для достижения нужного результата следует также активизировать работу с федеральными институтами развития.