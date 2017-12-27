Точку в деле Филата поставят в четверг

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Высшая судебная палата представит 28 декабря мотивационную часть своего решения отклонить запрос адвокатской конторы «Popa și Asociații» об аннулировании уголовного дела экс-премьера Владимира Филата.

В сентябре адвокат Игорь Попа запросил ВСП об отмене решений судебных инстанций, о пересмотре уголовного дела, о вынесении нового решения об оправдании Филата и об освобождении его из-под стражи. Запрос об аннулировании подается в исключительных случаях. Основанием для него могут служить решения, которые не подлежат обжалованию. Подается этот запрос с целью исправления допущенных судом возможных ошибок.

Заседание коллегии ВСП по уголовным делам прошло 12 декабря без участия сторон. Тогда же запрос об аннулировании был объявлен необоснованным, а провозглашение полного решения назначено на 28 декабря 2017 года.

В июне 2016 года суд столичного сектора Буюкань осудил Филата на девять лет заключения и на 60 тысяч леев штрафа — с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. У Филата отозвали Орден Республики, который в 2013 году вручил ему тогдашний президент Молдовы Николай Тимофти. Также у бывшего главы кабмина конфисковали имущество на сумму более 790 миллионов леев.

В ноябре 2016 года АП Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции в отношении срока заключения и частично снизила количество имущества, подлежащего конфискации.