Посол России назвал главную угрозу для стран Центральной Азии

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев считает, что ключевая угроза безопасности в странах региона связана с перетоком террористов из Сирии, Афганистана и других горячих точек в Центральную Азию, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом он заявил в среду в Ташкенте в ходе круглого стола, посвященного итогам года.

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«Мы с узбекскими партнерами со схожих позиций оцениваем ситуацию с безопасностью в Центральной Азии. Одной из ключевых угроз в этой связи видится опасность перетока террористов из Сирии, Афганистана и других горячих точек в регион», — сказал российский дипломат.

Одновременно с юга, заметил Тюрденев, атакует и наркотрафик. Тысячи тонн опия и героина превращаются в новое химическое оружие современности, уничтожающее миллионы людей. Для наглядности картины глава дипмиссии привел статданные ООН.

Так, по его словам, в прошлом году в Афганистане были произведены до 510 тонн героина общей стоимостью более 5 миллиардов долларов, а по итогам 2017 года наркопроизводители, по-видимому, поставят новый исторический рекорд, подчеркнул посол.

«Россия и Узбекистан поддерживают регулярный диалог по данной проблематике. В частности, эти вопросы обсуждались в ходе визита в Ташкент секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в сентябре и очередного раунда российско-узбекских консультаций высокого уровня по вопросам региональной безопасности в Центральной Азии, состоявшегося в узбекской столице в октябре этого года. Российскую делегацию на них возглавил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин», — отметил он.

По мнению посла, Россия высоко оценивает и возобновление практики отработки совместных мер реагирования на возможные вылазки террористов в Узбекистан. В частности, в октябре этого года после многолетнего перерыва на полигоне «Фориш» в Джизакской области успешно прошли российско-узбекские учения.