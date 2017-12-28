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05:24 (мск), источник: "Российская газета"

Новый мэр Владивостока официально вступил в должность

Избранный 21 декабря мэром Владивостока Виталий Веркеенко принес присягу. Церемония вступления в должность состоялась на внеочередном заседании городской думы.

Источник: Reuters

Виталий Веркеенко выиграл выборы, победив в конкурсе из 56-ти претендентов. В кресле мэра он сменил добровольно сложившего свои полномочия Игоря Пушкарева.

Сейчас Пушкарев находится под арестом. По версии следствия, в 2009—2014 годах он организовал приобретение предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» стройматериалов по завышенным ценам, при этом предприятие возглавляют близкие родственники Пушкарева. Дело будет рассматриваться в Тверском суде Москвы.

Справка «РГ».

Виталий Веркеенко родился в 1973 году. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Муниципальное управление», имеет квалификацию «политолог-юрист». Ранее он был гендиректором ООО «Технохолдинг Сумотори».

Входящий в холдинг спорткомплекс «Приморское кольцо» стал центром развития автоспорта на Дальнем Востоке. Другое предприятие, «Юбо-Сумотори», готовится к началу выпуска грузовиков по российско-китайскому проекту. Завод «Прометей» — совместный проект холдинга с японскими партнерами — в 2018 году начнет строить предприятие по выпуску электроавтомобилей.

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