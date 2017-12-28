Новый мэр Владивостока официально вступил в должность
Избранный 21 декабря мэром Владивостока Виталий Веркеенко принес присягу. Церемония вступления в должность состоялась на внеочередном заседании городской думы.
Избранный 21 декабря мэром Владивостока Виталий Веркеенко принес присягу. Церемония вступления в должность состоялась на внеочередном заседании городской думы.
Виталий Веркеенко выиграл выборы, победив в конкурсе из 56-ти претендентов. В кресле мэра он сменил добровольно сложившего свои полномочия Игоря Пушкарева.
Сейчас Пушкарев находится под арестом. По версии следствия, в 2009—2014 годах он организовал приобретение предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» стройматериалов по завышенным ценам, при этом предприятие возглавляют близкие родственники Пушкарева. Дело будет рассматриваться в Тверском суде Москвы.
Справка «РГ».
Виталий Веркеенко родился в 1973 году. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Муниципальное управление», имеет квалификацию «политолог-юрист». Ранее он был гендиректором ООО «Технохолдинг Сумотори».
Входящий в холдинг спорткомплекс «Приморское кольцо» стал центром развития автоспорта на Дальнем Востоке. Другое предприятие, «Юбо-Сумотори», готовится к началу выпуска грузовиков по