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18:29 (мск), источник: Kapital.kz

К 2020 году боевая мощь Вооруженных Сил РК должна вырасти в полтора раза

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководящим составом министерства обороны. В ходе встречи главе государства было доложено об итогах деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан в 2017 году по укреплению обороноспособности страны и повышению боеготовности войск. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев отметил, что за 25 лет с момента своего образования армия стала гарантом территориальной целостности, экономического процветания и укрепления авторитета нашего государства.

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«В этом году мы утвердили стратегию национальной безопасности, военную доктрину, концепцию развития Вооруженных Сил, в которых определены направления и задачи дальнейшего развития военной организации государства. В результате реализации этих документов к 2020 году боевая мощь Вооруженных Сил должна вырасти в полтора раза за счет повышения боевого потенциала наших войск. Возможности сил специальных операций повысятся в три раза», — сказал президент Казахстана.

Также глава государства посетил командный пункт кибервойск Вооруженных Сил Республики Казахстан и ознакомился с современными возможностями киберзащиты информационных систем.

В завершение мероприятия президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил страны.

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