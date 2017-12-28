К 2020 году боевая мощь Вооруженных Сил РК должна вырасти в полтора раза

Нурсултан Назарбаев отметил, что за 25 лет с момента своего образования армия стала гарантом территориальной целостности, экономического процветания и укрепления авторитета нашего государства.
«В этом году мы утвердили стратегию национальной безопасности, военную доктрину, концепцию развития Вооруженных Сил, в которых определены направления и задачи дальнейшего развития военной организации государства. В результате реализации этих документов к 2020 году боевая мощь Вооруженных Сил должна вырасти в полтора раза за счет повышения боевого потенциала наших войск. Возможности сил специальных операций повысятся в три раза», — сказал президент Казахстана.
Также глава государства посетил командный пункт кибервойск Вооруженных Сил Республики Казахстан и ознакомился с современными возможностями киберзащиты информационных систем.
В завершение мероприятия президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил страны.