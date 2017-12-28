Лукашенко: будем делать все, чтобы школьная программа стала доступной

Источник: Sputnik.by

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Новогодний благотворительный детский праздник во Дворце Республики в Минске традиционно стал финалом республиканской акции «Наши дети» и собрал в столице более 2,5 тысяч школьников из всех регионов страны.

«Вы знаете, для родителей вообще дети — самые лучшие. А для меня, президента страны, вы самые красивые и самые умные дети. Вы все — мои дети, за которых я отвечаю. И я горжусь этим», — сказал Лукашенко.

Школьная программа сейчас очень насыщенна и очень сложна, но учащимся школ важно пройти этот этап и получить знания, поскольку шагать в будущее без них сегодня не представляется возможным, отметил глава государства.

«Жизнь гораздо сложнее стала. И вам надо это всё освоить. С другой стороны, мы пытаемся, делаем и будем делать всё для того, чтобы эта школьная программа стала доступной, чтобы она была оптимальной, чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего, чтобы вы, кроме учебы, в школьные годы могли.