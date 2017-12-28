Президент подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году»

Источник: Uzdaily.uz

Указ призван обеспечить создание дополнительных условий для граждан по получению полноценного и полезного отдыха в период государственных праздников, рационального использования установленных законодательством выходных и нерабочих праздничных дней.

В этих целях в 2018 году законодательно устанавливаются дополнительные нерабочие дни, приуроченные к государственным праздникам Новый год, Навруз и День независимости, а также осуществляется перенос отдельных выходных дней на ближайшие к этим праздничным датам рабочие дни.

В результате установления дополнительных нерабочих дней и переноса отдельных выходных дней продолжительность непрерывного отдыха в праздничные дни в 2018 году составит:

Установление дополнительных нерабочих дней, приуроченных к праздникам Новый год, Навруз и День Независимости предусматривается за счет сокращения продолжительности трудового отпуска на три дня. При этом будет обеспечиваться: установленная статьей 134 Трудового кодекса Республики Узбекистан минимальная продолжительность трудового отпуска (15 рабочих дней); сохранение размера выплат, полагающихся к ежегодному трудовому отпуску работника, путем суммирования к установленной продолжительности трудового отпуска дополнительных нерабочих дней, приуроченных к государственным праздникам.

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Помимо этого, учитывая роль и значение священных праздников Курбан хайит и Рамазан хайит в утверждении в духовной жизни нашего народа таких благородных качеств, как благодарение, доброта и милосердие, солидарность в целях сохранения и возвышения национально-духовных ценностей, начиная в 2018 года, предусматривается установление трех непрерывных дней отдыха за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие дни.

В целях обеспечения рационального использования работниками предусмотренных Указом дней непрерывного отдыха предусматривается реализация конкретных мер по организации семейного отдыха, в том числе формирование маршрутов внутреннего туризма и внедрения системы скидок на транспортные и гостиничные услуги работникам и членам их семей, желающим посетить культурно-исторические центры нашей страны, провести удлиненные выходные дни в домах отдыха и пансионатах республики.