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07:43 (мск), источник: Volga News

«На дне» открыли скульптурную композицию «Жигулевское пиво»

В четверг, 28 декабря, в Самаре состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Жигулевское пиво» и легендарного бара «На дне» после реконструкции.

Источник: Volga News

Пивоваренный завод и бар «На дне» давно стали визитной карточкой столицы губернии. Слава о самарском пиве разошлась далеко за пределами региона.

Первые литры пенного напитка на самарской земле австрийский подданный и основатель завода Альфред Филиппович фон Вакано сварил в 1881 году. И уже на протяжении 136 лет завод не изменяет своим традициям в производстве пенного напитка. Конечно, все самарцы и многие гости города знают, что возле завода работает бар «На дне».

В 2012 году президент АО «Жигулевское пиво» Юрий Сапрунов предложил поставить скульптурную композицию, посвященную пивоварению. И только в этом году идею удалось реализовать.

Напомним, что в августе 2016 года было принято решение снести старое неприметное здание бара, а на его месте открыть современное двухэтажное питейное заведение.

На торжественном открытии самарцы лично убедились, что скульптурная композиция вместе с новым баром «На Дне» создают единый архитектурный ансамбль.

С открытием скульптуры и бара поздравил врио главы региона Дмитрий Азаров.

«Это место для нашего города легендарное, его знают не только в Самаре, но и далеко за ее пределами. Я хочу поблагодарить Юрия Васильевича Сапрунова за сохранение традиций пивоварения. Завод продолжает производить брендовый напиток», — сказал Дмитрий Азаров.

Юрия Сапрунов со своей стороны обозначил, что новое здание и скульптура появились на этом месте в благодарность основателю завода Альфреду фон Вакано и в память о нем.

«Летом в Самаре пройдет большое событие — чемпионат мира по футболу. Мы это учли. Бар построен так, что сюда можно приглашать посидеть иностранных гостей. Футбол и пиво сближает людей», — сказал Юрий Сапрунов.

Глава пивзавода также отметил, что к созданию композиции не стали привлекать иногородних скульпторов. Над ней работала творческая команда самарских художников, архитекторов и скульпторов. Автором проекта стал Вадим Тюкин, главный скульптор — Владимир Рассказов, архитектор — Александр Аристов, художник-декоратор Анатолий Мохнев.

По словам авторов проекта, над композицией работали довольно долго, было нарисовано несколько вариантов. После утверждения итогового макета, на создание самой бронзовой скульптуры ушло всего три месяца.

После всех торжественных слов Юрий Рассказов вместе с сотрудницей завода торжественно сорвали мантию со скульптуры. С сегодняшнего дня каждый самарец и гость города может сделать памятный снимок с пивоваром и посетить культовый бар.

Гость Самары из Архангельска Роман Мамонов признался корреспонденту «ВН», что каждый раз приезжая в Самару он непременно едет на «Дно».

«Это знаменитый пивоваренный завод. Много лет я приезжаю в Самару и всегда посещаю это место. Думаю, скульптура и новое здание станут знаковым местом Самары», — сказал Роман Мамонов.

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