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07:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глеб Никитин назначил членов комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил членов комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин определил состав своей половины конкурсной комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода.

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В частности, в избирательный орган вошли начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области Светлана Капралова, заместители министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Маргарита Красилевская и Алексей Симонов, директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко, а также заместитель директора Наталья Перкалева.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода состоится 12 января 2018 года.

По регламенту в конкурсную комиссию входят пять человек от Думы Нижнего Новгорода и пять членов назначает губернатор Нижегородской области. Ранее сообщалось, что от гордумы в комиссию вошли Елена Аржанова, Елизавета Солонченко, Владимир Тарасов, Николай Сатаев и Александр Разумовский.

Также напомним, что на участие в конкурсе на пост главы Нижнего Новгорода фракцией ЛДПР выдвинут председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в ЗС НО Владислав Атмахов.

По итогам внеочередного заседания Думы Нижнего Новгорода 20 декабря 2017 года и.о. председателя Гордумы Елизавета Солонченко заявляла, что также известно о двух потенциальных кандидатах на пост главы города. Она напомнила, что ранее врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предлагал на эту должность Владимира Панова, кроме того, желание баллотироваться изъявлял Евгений Лазарев.

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