Глеб Никитин назначил членов комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил членов комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода.
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил членов комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
В частности, в избирательный орган вошли начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области Светлана Капралова, заместители министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Маргарита Красилевская и Алексей Симонов, директор
Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода состоится 12 января 2018 года.
По регламенту в конкурсную комиссию входят пять человек от Думы Нижнего Новгорода и пять членов назначает губернатор Нижегородской области. Ранее сообщалось, что от гордумы в комиссию вошли Елена Аржанова, Елизавета Солонченко, Владимир Тарасов, Николай Сатаев и Александр Разумовский.
Также напомним, что на участие в конкурсе на пост главы Нижнего Новгорода фракцией ЛДПР выдвинут председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в ЗС НО Владислав Атмахов.
По итогам внеочередного заседания Думы Нижнего Новгорода 20 декабря 2017 года и.о. председателя Гордумы Елизавета Солонченко заявляла, что также известно о двух потенциальных кандидатах на пост главы города. Она напомнила, что ранее врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предлагал на эту должность Владимира Панова, кроме того, желание баллотироваться изъявлял Евгений Лазарев.