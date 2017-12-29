Глеб Никитин назначил членов комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин определил состав своей половины конкурсной комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода.

В частности, в избирательный орган вошли начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области Светлана Капралова, заместители министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Маргарита Красилевская и Алексей Симонов, директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко, а также заместитель директора Наталья Перкалева.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода состоится 12 января 2018 года.

По регламенту в конкурсную комиссию входят пять человек от Думы Нижнего Новгорода и пять членов назначает губернатор Нижегородской области. Ранее сообщалось, что от гордумы в комиссию вошли Елена Аржанова, Елизавета Солонченко, Владимир Тарасов, Николай Сатаев и Александр Разумовский.

Также напомним, что на участие в конкурсе на пост главы Нижнего Новгорода фракцией ЛДПР выдвинут председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в ЗС НО Владислав Атмахов.