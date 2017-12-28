Депутаты обратились в Конституционный суд после отказа Додона утвердить министров
Назначить новых министров вместо президента должен председатель парламента.
Назначить новых министров вместо президента должен председатель парламента.
Так считают депутаты из юридической комиссии, которые обратились в Конституционный суд. По их словам, глава государства снова блокирует работу кабмина, повторно отказываясь назначать кандидатов, выдвинутых премьером.
Депутаты надеются, что новые министры приступят к работе до Рождества.
«Мы попросили суд объявить о необходимости временного исполнения обязанностей президента страны, чтобы назначить членов правительства. Надеемся, что суд вынесет решение в ближайшее время. Может, даже на следующей неделе», — сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.
В сентябре Игорь Додон дважды отказался назначить Евгения Стурзу министром обороны. Конституционный суд тогда назвал это временной неспособностью президента исполнять должностные обязанности. И указ вместо него подписал председатель парламента.
Сейчас в правительстве — семь вакансий. Назначить должны двоих
Игорь Додон отклонил предложенные кандидатуры повторно. И написал в соцсетях, что не собирается уступать.