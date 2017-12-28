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19:27 (мск), источник: Publika.md

Депутаты обратились в Конституционный суд после отказа Додона утвердить министров

Назначить новых министров вместо президента должен председатель парламента.

Источник: Publika.md
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Додон вторично отклонил кандидатуры на должность министров

Так считают депутаты из юридической комиссии, которые обратились в Конституционный суд. По их словам, глава государства снова блокирует работу кабмина, повторно отказываясь назначать кандидатов, выдвинутых премьером.

Депутаты надеются, что новые министры приступят к работе до Рождества.

«Мы попросили суд объявить о необходимости временного исполнения обязанностей президента страны, чтобы назначить членов правительства. Надеемся, что суд вынесет решение в ближайшее время. Может, даже на следующей неделе», — сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

В сентябре Игорь Додон дважды отказался назначить Евгения Стурзу министром обороны. Конституционный суд тогда назвал это временной неспособностью президента исполнять должностные обязанности. И указ вместо него подписал председатель парламента.

Сейчас в правительстве — семь вакансий. Назначить должны двоих вице-премьеров и пятерых министров.

Игорь Додон отклонил предложенные кандидатуры повторно. И написал в соцсетях, что не собирается уступать.

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