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07:48 (мск), источник: Volga News

Администрация Самары подписала соглашение с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей

В четверг, 28 декабря, состоялось подписание трехстороннего соглашения между администрацией Самары, Федерацией профсоюзов Самарской области и Союзом работодателей региона. Подписи под документом поставили Елена Лапушкина, Павел Ожередов и Анвар Бульхин.

Источник: Reuters

Напомним, это уже седьмое по счету трехстороннее соглашение. Оно заключается в целях объединения усилий для экономического развития Самары, социальной и правовой защиты трудящихся жителей города.

Подписывая документ, стороны принимают на себя обязательства в области формирования рынка труда, обеспечения занятости населения, достойного уровня жизни и оплаты труда, социальных гарантий, молодежной политики. Последний раздел был включен в соглашение только в этом году. Он предусматривает создание условий для самореализации молодежи, для включения молодых граждан в социальную и культурную жизнь региона.

Руководитель федерации профсоюзов Павел Ожередов поздравил Елену Лапушкину с избранием на пост главы города и попросил ее как можно чаще участвовать в заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «На заседаниях комиссии рассматриваются важные вопросы из жизни города и его жителей», — пояснил Ожередов.

«В Союз работодателей входят 174 предприятия. В ходе их работы возникает масса вопросов, решать которые нам помогает трехсторонняя комиссия. Согласованная работа — наша преимущество», — отметил представитель союза работодателей Анвар Бульхин. — За время нашей работы не было не одного негативного выступления рабочего сообщества. Мы предупреждали, говорили, решали ситуацию миром.

«Я впервые подписываю данное соглашение и понимаю, насколько значим данный документ», — отметила Елена Лапушкина. — У нас вновь появляется возможность защищать интересы промышленников и всех трудящихся граждан. Конечно, я буду принимать участие во всех заседаниях комиссии и постараюсь не подвести ни работодателей, ни работников предприятий.

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