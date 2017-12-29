Администрация Самары подписала соглашение с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей

Напомним, это уже седьмое по счету трехстороннее соглашение. Оно заключается в целях объединения усилий для экономического развития Самары, социальной и правовой защиты трудящихся жителей города.
Подписывая документ, стороны принимают на себя обязательства в области формирования рынка труда, обеспечения занятости населения, достойного уровня жизни и оплаты труда, социальных гарантий, молодежной политики. Последний раздел был включен в соглашение только в этом году. Он предусматривает создание условий для самореализации молодежи, для включения молодых граждан в социальную и культурную жизнь региона.
Руководитель федерации профсоюзов Павел Ожередов поздравил Елену Лапушкину с избранием на пост главы города и попросил ее как можно чаще участвовать в заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «На заседаниях комиссии рассматриваются важные вопросы из жизни города и его жителей», — пояснил Ожередов.
«В Союз работодателей входят 174 предприятия. В ходе их работы возникает масса вопросов, решать которые нам помогает трехсторонняя комиссия. Согласованная работа — наша преимущество», — отметил представитель союза работодателей Анвар Бульхин. — За время нашей работы не было не одного негативного выступления рабочего сообщества. Мы предупреждали, говорили, решали ситуацию миром.
«Я впервые подписываю данное соглашение и понимаю, насколько значим данный документ», — отметила Елена Лапушкина. — У нас вновь появляется возможность защищать интересы промышленников и всех трудящихся граждан. Конечно, я буду принимать участие во всех заседаниях комиссии и постараюсь не подвести ни работодателей, ни работников предприятий.