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07:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Парламент Великобритании пригрозил санкциями Facebook и Twitter

Парламент Великобритании владельцам Facebook и Twitter время до 18 января для предоставления подробной информации о том, как Россия с помощью этих социальных сетей вмешивалась в референдум по «Брекситу».

Источник: AP 2017

Если данные не будут предоставлены в указанный срок, против соцсетей будут приняты санкции, сообщает The Guardian со ссылкой на председателя парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дамьена Коллинза.

По его словам, запрос на получение информации вызвал «неадекватную» реакцию соцсетей. «Нужно тщательно изучить процедуры, которыми пользуются компании типа Facebook, чтобы помочь им находить источники дезинформации, в том числе политически мотивированной и поступающей из другой страны», — сообщил господин Коллинз.

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Ранее Facebook признала, что перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС в соцсети была опубликована оплаченная из российских источников политическая реклама.

Согласно Facebook, со счетов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, были оплачены три политических рекламных объявления на сумму $0,97. Перед референдумом по «Брекситу» эти публикации появились в 200 новостных лентах.

Напомним, летом разгорелся скандал по поводу предполагаемого российского вмешательства в американские выборы при помощи публикации политической рекламы. Речь шла о том, что некоторые предвыборные публикации в Facebook, Google и Twitter оплачивались из российских источников. По некоторым данным, Агентство интернет-исследований потратило $100 тыс. на размещение в Facebook около 3 тыс. рекламных объявлений.

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