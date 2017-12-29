Политолог: Польша нарушает баланс сил на границе с Беларусью

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Польша перебрасывает к белорусской границе танки Leopard 2A5, заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

«Заявление министра обороны Польши о том, что они собираются лишь охранять границы с выдвижением порядка 114 танков трех модификаций на расстоянии меньше чем суточный переход от границы с Беларусью, нарушает баланс сил. Это подвергает опасности территорию Беларуси», — рассказал в мультимедийном пресс-центре Sputnik политолог Александр Тиханский.

Обсуждая безопасность Беларуси, он вспомнил учения «Запад-2017», которые вызвали ажиотаж со стороны зарубежных СМИ и отметил, что предполагались фантастические варианты развития событий.

«Например, говорили о пробивке Сувалкского коридора от Беларуси до Калининградской области. Украинцы же полагали, что российские танки дойдут до Киева. Мало того, преувеличивали привлеченные силы: по официальным данным, в учениях приняли участие около трех тысяч российский военных, а Турчинов (верховный главнокомандующий Украины — Sputnik) называл цифры порядка 150 тысяч», — напомнил политолог.

Тиханский считает, что «истерия была связана с необходимостью обратить на себя внимание и повысить военные расходы», особенно это актуально для Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, где и имела место наибольшая шумиха.