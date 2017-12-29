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19:35 (мск), источник: Sputnik.by

Политолог: Польша нарушает баланс сил на границе с Беларусью

Эксперт считает, что в отличие от учения «Анаконда-2016» на Висле учения «Запад-2017» носили оборонительный характер.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Польша перебрасывает к белорусской границе танки Leopard 2A5, заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

«Заявление министра обороны Польши о том, что они собираются лишь охранять границы с выдвижением порядка 114 танков трех модификаций на расстоянии меньше чем суточный переход от границы с Беларусью, нарушает баланс сил. Это подвергает опасности территорию Беларуси», — рассказал в мультимедийном пресс-центре Sputnik политолог Александр Тиханский.

Обсуждая безопасность Беларуси, он вспомнил учения «Запад-2017», которые вызвали ажиотаж со стороны зарубежных СМИ и отметил, что предполагались фантастические варианты развития событий.

«Например, говорили о пробивке Сувалкского коридора от Беларуси до Калининградской области. Украинцы же полагали, что российские танки дойдут до Киева. Мало того, преувеличивали привлеченные силы: по официальным данным, в учениях приняли участие около трех тысяч российский военных, а Турчинов (верховный главнокомандующий Украины — Sputnik) называл цифры порядка 150 тысяч», — напомнил политолог.

Тиханский считает, что «истерия была связана с необходимостью обратить на себя внимание и повысить военные расходы», особенно это актуально для Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, где и имела место наибольшая шумиха.

Он отметил, сценарий учения был оборонительным, его целью была отработка плана борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В то же время, когда проходило учение «Анаконда» на Висле, «был виден наступательный характер развития сценария учений».

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