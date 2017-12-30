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01:41 (мск), источник: РБК

Браудер призвал приостановить российское членство в Интерполе

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвинил Россию в злоупотреблении своими правами как состоящей в Интерполе страны.

Источник: Reuters

«Россия обращается в Интерпол в шестой раз за моим арестом после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные. Время для Интерпола приостановить членство России за вопиющие злоупотребление системой Интерпола», — написал Браудер в своем Twitter.

Последний запрос в отношении Браудера, направленный Россией в систему Интерпола, был «признан несоответствующим в ходе рассмотрения его генеральным секретариатом», сообщала ранее организация.

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Призыв Браудера прозвучал в день завершения в России еще одного процесса против него. В пятницу, 29 декабря, Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уходе от налогов и выводе средств со счетов компании «Дальняя степь». Суд постановил заочно взыскать с него и его партнера Ивана Черкасова 4,2 млрд руб. Также суд оштрафовал Браудера на 200 тыс. руб., ему на три года запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на территории России.

Черкасова, кроме того, приговорили к восьми годам заключения и оштрафовали на 200 тыс. руб.

Сейчас ​Браудер и Черкасов проживают в Великобритании. В 2013 году Браудер был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях и уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. По этому же делу в 2008 году был арестован аудитор Hermitage Capital, юрист Сергей Магнитский.

Браудер настаивал, что арест Магнитского связан с тем, что он раскрыл схему вывода средств из российского бюджета.

В 2009 году Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина», после чего дело против него было прекращено. Браудер начал международную кампанию, направленную на то, чтобы наказать виновников хищения и гибели юриста. В 2012 году конгресс США принял «акт Магнитского», в который внесли лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти аудитора. Им запретили въезжать в США, их активы в этой стране были заморожены. Аналог «закона Магнитского» приняли в Британии, Канаде, Литве и в Европарламенте.

Фонд Браудера Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 год был одной​ из крупнейших зарубежных инвестиционных структур на территории России.

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