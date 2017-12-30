Правительство Японии попробует вызвать у школьников интерес к территориальному спору с РФ

Об этом в субботу пишет ведущая японская газета «Иомиури».

Отмечается, что для этого учеников средних и старших классов со всей страны будут направлять в специальные образовательные туры в северные японские города, расположенные ближе всего к южной части Курил — в частности в город Немуро и поселок Бецукай. Там школьники смогут пообщаться с местными жителями и провести осмотр «северных территорий» с моря.

Ожидается, что все расходы на такие поездки, которые планируется проводить с лета по осень, будут покрыты из государственного бюджета. При помощи этой программы японские власти рассчитывают вызвать у молодого поколения живой интерес к территориальному спору с Россией, отмечает газета.