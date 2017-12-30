Россия отказалась выдать визу сенатору США из «черного списка»
Американские
Американские
По информации издания, сенаторы намеревались приехать в Россию в январе на встречу со «следующим поколением российских лидеров и действующими официальными политиками, чтобы понимать перспективы
«Решение отказать в визе неудачное и контрпродуктивное для улучшения международных отношений», — заявил Джонсон.
Позднее в российском посольстве пояснили, что Шаин включена в «черный список», созданный Москвой в ответ на американские санкции. «Не мы создали эту ситуацию. Мы неоднократно предлагали Вашингтону отменить санкции как вредный инструмент для международной политики. Что посеяли — то и пожали», — резюмировали в дипмиссии.
Шаин активно поддерживает антироссийские санкции, а также агитировала за запрет на использование программного обеспечения «Касперского» в американских госучреждениях.