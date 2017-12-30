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05:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия отказалась выдать визу сенатору США из «черного списка»

Американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге, демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин. Об этом пишет газета Politico.

Источник: AP 2017

По информации издания, сенаторы намеревались приехать в Россию в январе на встречу со «следующим поколением российских лидеров и действующими официальными политиками, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений». При этом делегация была в курсе, что Шаин не позволят въехать в страну.

«Решение отказать в визе неудачное и контрпродуктивное для улучшения международных отношений», — заявил Джонсон.

Позднее в российском посольстве пояснили, что Шаин включена в «черный список», созданный Москвой в ответ на американские санкции. «Не мы создали эту ситуацию. Мы неоднократно предлагали Вашингтону отменить санкции как вредный инструмент для международной политики. Что посеяли — то и пожали», — резюмировали в дипмиссии.

Шаин активно поддерживает антироссийские санкции, а также агитировала за запрет на использование программного обеспечения «Касперского» в американских госучреждениях.

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