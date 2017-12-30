КНДР не собирается отказываться от планов наращивать ядерное оружие

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«Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», — говорится в заявлении.

Видео США назвали КНДР прямой угрозой

В документе отмечается, что «успех водородной бомбы 3 сентября — великая победа, поднявшая нашу родину на уровень мировой ядерной державы», и подчеркивается, что именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.

«Благодаря тому, что Корея, основываясь на идеях чучхе, крепко держит ядерный меч и защищает свою самостоятельность, справедливость и мир, в уходящем году была предотвращена ядерная война, угрожавшая миру», — заявляет ЦТАК.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.