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07:52 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко охарактеризовал жителей Западной Украины

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко «очень хочет», чтобы конфликт на востоке Украины скорее завершился.

Источник: РИА Новости

«Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — заявил Лукашенко, говоря о перспективах развития внешней политики Белоруссии в предстоящем году. Слова президента приводит в пятницу пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что Украина и ее народ являются родными для Белоруссии. «Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал он.

Президент заявил, что белорусы и украинцы «не просто соседи — мы родные, братья». «Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — считает белорусский лидер.

Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

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