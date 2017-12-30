Лукашенко охарактеризовал жителей Западной Украины

Источник: РИА Новости

«Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — заявил Лукашенко, говоря о перспективах развития внешней политики Белоруссии в предстоящем году. Слова президента приводит в пятницу пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что Украина и ее народ являются родными для Белоруссии. «Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал он.

Президент заявил, что белорусы и украинцы «не просто соседи — мы родные, братья». «Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — считает белорусский лидер.