Андрей Тарасенко поздравляет приморцев с Новым годом
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поздравляет жителей Приморья с Новым годом, сообщает Deita. ru.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поздравляет жителей Приморья с Новым годом, сообщает Deita. ru.
«Дорогие приморцы! Дорогие друзья!
Этот праздник для всех нас — один из самых любимых и долгожданных. Мы встречаем его с особым настроением, с радостными надеждами и верой в лучшее. Это время мы стремимся посвятить своим родным и близким, провести его в тёплом семейном кругу, получить заряд сил и энергии, строить новые планы.
Дорогие друзья! Стоя на пороге 2018-го года, мы понимаем: только от нас самих зависит, каким он будет. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм и оптимизм позволят воплотить в жизнь всё задуманное. Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царит радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Мира и процветания нашей общей великой Родине — России и Приморскому краю. Счастья вам, здоровья и благополучия. С праздником! С новым, 2018 годом!
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
Екатерина Лапкина.