Андрей Тарасенко поздравляет приморцев с Новым годом

Источник: ДЕЙТА

«Дорогие приморцы! Дорогие друзья!

Этот праздник для всех нас — один из самых любимых и долгожданных. Мы встречаем его с особым настроением, с радостными надеждами и верой в лучшее. Это время мы стремимся посвятить своим родным и близким, провести его в тёплом семейном кругу, получить заряд сил и энергии, строить новые планы.

Уходящий год каждый из нас вспоминает с особыми чувствами. В нём были радости, успехи, встречи и открытия. Не обошлось без испытаний, но они — неотъемлемая часть нашей жизни. Справляясь с трудностями, мы приобретаем новый опыт, который позволяет нам двигаться вперёд.

Дорогие друзья! Стоя на пороге 2018-го года, мы понимаем: только от нас самих зависит, каким он будет. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм и оптимизм позволят воплотить в жизнь всё задуманное. Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царит радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Мира и процветания нашей общей великой Родине — России и Приморскому краю. Счастья вам, здоровья и благополучия. С праздником! С новым, 2018 годом!

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.