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08:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор встретит Новый год на набережной Хабаровска

Вячеслав Шпорт примет участие в праздничном мероприятии.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в новогоднюю ночь примет участие в праздничном мероприятии «Встречаем Новый год вместе!». Оно состоится 31 декабря с 23.30 до 01.30 на катке набережной Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Кульминацией праздника станет «Зажигательный флешмоб». Сигналом для его начала станет новогодний салют. Компания пиротехники предоставила для флешмоба 900 штук уличных бенгальских огней.

Напомним, что всю новогоднюю ночь (до 03:00) будет работать фудкорт и прокат коньков.

Хабаровчан приглашают встретить Новый год на набережной!

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