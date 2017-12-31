Исекешев написал новогоднее обращение к горожанам

«Год уходящий для Астаны был особенным. Столица Казахстана по инициативе Лидера нации приняла международную специализированную выставку ЕХРО, множество статусных форумов, конференций, спортивных и культурных мероприятий, которые посетили гости более чем из ста стран мира. В городе появились новые инфраструктурные и социально значимые объекты, новые жилые комплексы. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 2017 год для Астаны был плодотворным», — сказал Исекешев.