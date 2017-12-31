Ещё два руководителя муниципальных предприятий из Бельц подали в отставку
В Бельцах объявили об отставке сразу два руководителя предприятий, в том числе бельцкого «Termogaz».
В Бельцах объявили об отставке сразу два руководителя предприятий, в том числе бельцкого «Termogaz».
Степан Мунтяну и Лариса Брагарь в совместном письме заявили, что не хотят больше общаться по скайпу с беглым мэром Ренато Усатым и не выполнять его указаний
Решение они приняли после скандала, связанного с вывозом мусора из Бельц. Главы муниципальных предпринятий обвинили Ренато Усатого в том, что проблемы возникли на фоне политического противостояния мэра с властями Кишинева.
«Усатый смотрит на все сквозь политическую призму. А мы в городе видим реальность, с которой сталкиваются трудяги,» — написали в своем заявлении директор Termogaz Bălți Степан Мунтяну и глава муниципального «Управления капитального строительства единого заказчика» Лариса Брагарь.
Ранее в отставку подал глава муниципального «Дорожного