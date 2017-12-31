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20:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Первые лица Иркутской области поздравляют сибиряков с Новым годом

Сергей Левченко, Сергей Брилка, Дмитрий Бердников и Ирина Ежова желают благополучия, здоровья и любви.

Уже совсем скоро на улицах городов, сел и деревень Иркутской области загремят залпы фейерверков и салютов. Сибиряки будут праздновать наступление Нового года. Это один из самых популярных праздников в нашей стране, к которому принято готовится заранее, накрывать стол и дарить подарки. Накануне торжества первые лица Иркутской области обращаются к жителям региона со словами поздравления.

— Для Иркутской области уходящий 2017 год был юбилейным, — отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

— Мы отметили 80-летие региона значительными достижениями в экономике и социальной сфере. Прошли большие культурные праздники и спортивные состязания. В каждом городе, районе и даже небольшом населенном пункте появились новые дома, школы, больницы, культурные и спортивные сооружения, объекты благоустройства. Уверен, что все наши добрые начинания найдут свое продолжение в году наступающем. Желаю благополучия, мира, добра, здоровья и радости, отличного настроения и веселых праздничных дней!

А председатель ЗакСобрания региона Сергей Брилка пообещал, что в 2018 году будут открыты новые школы и детские сады, построены спортивные объекты, появятся современные больницы и обновиться парк машин скорой помощи.

— Все это призвано сделать жизнь в регионе более комфортной и благополучной, чтобы здесь жила и работала талантливая молодежь, чтобы люди старшего поколения чувствовали заботу и внимание, а наши юные сибиряки росли здоровыми и счастливыми! — сказал Сергей Брилка. — Нам нужно вместе идти вперед, новаторски мыслить и конструктивно управлять, выходить за рамки привычной обыденности и верить в то, что сообща мы добьемся многого! Пусть в 2018 году радостных событий будет больше!

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников подчеркнул, что город преобразился благодаря совместной работе властей и местных жителей. А именно открылись новые школы и детсады, были благоустроены сотни дворов, скверов, мест отдыха, закончилась реконструкция ключевых дорожных развязок, отремонтировали десятки магистральных трасс и улиц.

— Дорогие земляки! — обратился к горожанам Дмитрий Бердников. — Искренне благодарю вас за труд, за стремление сделать Иркутск еще лучше и красивее, за любовь к нему! Пусть 2018 год принесет в каждую семью счастье, любовь, благополучие и достаток! Пусть исполнятся ваши мечты! Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия.

— Выполнено множество задач, значимых для развития административного центра, повышения комфорта жизни в нем, — сказала в своем поздравительном слове председатель Думы Иркутска Ирина Ежова. — Разработаны значимые для города проекты, городскими властями принято много важных решений, касающихся социальной сферы, сбалансированности бюджета, дорожного хозяйства, архитектурного облика Иркутска и многих других моментов. За помощь в этой работе я хочу поблагодарить всех неравнодушных иркутян. Ведь именно ваши предложения и мнения помогли нам увидеть образ Иркутска таким, каким он будет через несколько лет, ведь многие наши проекты и программы рассчитаны на будущее. Например, стратегия социально-экономического развития областного центра, которой власти намерены придерживаться до 2030 года. В новом 2018-м году я желаю вам, вашим семьям и близким людям всего наилучшего! Желаю, чтобы все ваши планы претворялись в жизнь, цели с каждым днем становились ближе. Счастья, тепла и любви!

Что ж, остается надеется, что все эти пожелания сбудутся!

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