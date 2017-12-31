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20:37 (мск), источник: Новая Кубань

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с наступающим Новым Годом

Глава региона опубликовал в социальных сетях новогоднее обращение.

Краснодар. 31 дек. — Новая Кубань. Губернатор Краснодарского края традиционно поздравил жителей и гостей региона с наступающим праздником.

— 2017-й был для Краснодарского края насыщенным, богатым на победы и достижения, яркие события и эмоции. Наш регион стал сильнее и увереннее. 2018-й обещает быть плодотворным — и уверен, наш край и его жители смогут получить от него как можно больше. С наступающим!, — написал Вениамин Кондратьев на своей странице в Твиттере.

Также глава Кубани напомнил о самых важных и значимых событиях в общественной, экономической, спортивной и культурной жизни края: Кубке Конфедераций, гонках «Формулы-1», Всемирном фестивале молодежи, Сочинском экономическом форуме, первом Всероссийском казачьем съезде. Отметил губернатор и две важнейшие для региона даты: 80-летие края и 225-ю годовщину с начала освоения казаками кубанских земель.

— Дальше — только интереснее, но вместе с тем и сложнее. В следующем году нас ждут важнейшие события: Чемпионат мира по футболу, открытие прямого сообщения с Крымом, и, конечно, выборы Президента. 2018-й обещает быть плодотворным — и уверен, наш край и его жители смогут получить от него как можно больше, — заключил Кондратьев.

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