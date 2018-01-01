Долгожданные губернаторские подарки получают дети Приморья

Как отметил врио вице-губернатора Константин Межонов, на сегодняшний день все подарки, соответствующие условиям технического задания контракта, доставлены в детские сады, школы, а также учреждения здравоохранения и социальной сферы в муниципальных образованиях Приморского края.

Как отметил врио вице-губернатора Константин Межонов, на сегодняшний день все подарки, соответствующие условиям технического задания контракта, доставлены в детские сады, школы, а также учреждения здравоохранения и социальной сферы в муниципальных образованиях Приморского края.

Напомним, приемная комиссия при получении новогодних подарков выявила нарушения требований со стороны поставщика. Поставщик из Омска, выигравший аукцион на поставку новогодних сладких подарков для приморских детей, по своему усмотрению заменил одно из наименований, не согласовав это с заказчиком, что является грубым нарушением. Подарки так и не успели перепаковать до новогодних утренников в детских садах и школах края, которые начались на этой неделе. Родители, которым стало известно об этой ситуации, в срочном порядке «скидываются» деньгами и покупают подарки. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил оперативно разобраться с поставщиком.