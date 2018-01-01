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03:15 (мск), источник: VLADNEWS

Долгожданные губернаторские подарки получают дети Приморья

Поставщик устранил все нарушения.

Источник: VLADNEWS

Губернаторские подарки доставили во все города и районы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Омский предприниматель, выигравшая аукцион, устранила допущенные нарушения в среду, 27 декабря.

Как отметил врио вице-губернатора Константин Межонов, на сегодняшний день все подарки, соответствующие условиям технического задания контракта, доставлены в детские сады, школы, а также учреждения здравоохранения и социальной сферы в муниципальных образованиях Приморского края.

Напомним, приемная комиссия при получении новогодних подарков выявила нарушения требований со стороны поставщика. Поставщик из Омска, выигравший аукцион на поставку новогодних сладких подарков для приморских детей, по своему усмотрению заменил одно из наименований, не согласовав это с заказчиком, что является грубым нарушением. Подарки так и не успели перепаковать до новогодних утренников в детских садах и школах края, которые начались на этой неделе. Родители, которым стало известно об этой ситуации, в срочном порядке «скидываются» деньгами и покупают подарки. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил оперативно разобраться с поставщиком.

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