Долгожданные губернаторские подарки получают дети Приморья
Поставщик устранил все нарушения.
Поставщик устранил все нарушения.
Губернаторские подарки доставили во все города и районы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Омский предприниматель, выигравшая аукцион, устранила допущенные нарушения в среду, 27 декабря.
Напомним, приемная комиссия при получении новогодних подарков выявила нарушения требований со стороны поставщика. Поставщик из Омска, выигравший аукцион на поставку новогодних сладких подарков для приморских детей, по своему усмотрению заменил одно из наименований, не согласовав это с заказчиком, что является грубым нарушением. Подарки так и не успели перепаковать до новогодних утренников в детских садах и школах края, которые начались на этой неделе. Родители, которым стало известно об этой ситуации, в срочном порядке «скидываются» деньгами и покупают подарки. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил оперативно разобраться с поставщиком.