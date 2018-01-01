Ким Чен Ын заявил о завершении КНДР создания ядерных сил в стране
ТАСС, 1 января. КНДР в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. Об этом в понедельник заявил лидер страны Ким Чен Ын.
ТАСС, 1 января. КНДР в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. Об этом в понедельник заявил лидер страны Ким Чен Ын.
«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — подчеркнул Ким Чен Ын в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР.
«Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — подчеркнул Ким Чен Ын, добавив, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания «США не смогут начать войну» против КНДР.
«Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР», — отметил лидер, не уточнив, однако, о каком именно испытательном пуске может идти речь. Ранее южнокорейские и японские специалисты отмечали, что КНДР может провести испытание МБР с ядерным зарядом.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15». По итогам пуска северокорейской стороной было объявлено, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.
В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.