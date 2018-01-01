Ким Чен Ын заявил о завершении КНДР создания ядерных сил в стране

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«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — подчеркнул Ким Чен Ын в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР.

Лидер также сообщил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.

«Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — подчеркнул Ким Чен Ын, добавив, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания «США не смогут начать войну» против КНДР.

Помимо этого он добавил, что КНДР вошла в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

«Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР», — отметил лидер, не уточнив, однако, о каком именно испытательном пуске может идти речь. Ранее южнокорейские и японские специалисты отмечали, что КНДР может провести испытание МБР с ядерным зарядом.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15». По итогам пуска северокорейской стороной было объявлено, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.