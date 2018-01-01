Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Раковые клетки уморили голодом
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы
Очевидец рассказал про новую трагедию с автобусом в Москве
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Захарченко о бойцах ВСУ: разворачивают оружие против Украины
На Украине о потерях из-за разрыва связей с РФ
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego (видео)
Достроили: что появилось в РФ в 2017 году (фото)
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
09:45 (мск), источник: РИА Новости

Шпорт рассказал о плане развития острова Большой Уссурийский

ХАБАРОВСК, 1 янв — РИА Новости. Проект межправительственного соглашения, куда войдет единый план перспективного развития острова Большой Уссурийский, подготовят к маю 2018 года, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Источник: РИА "Новости"

Часть острова Большой Уссурийский под Хабаровском с 2008 года передана Китаю по соглашению между правительствами РФ и КНР. Ранее сообщалось, что на острове планировалось сделать зону туризма. С обеих сторон на остров построены автомобильные мосты.

Минвостокразвития в 2017 году внесло на рассмотрение правительства России концепцию развития острова Большой Уссурийский.

«Недавно в Хабаровске состоялось первое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона и Северо-Востока КНР. Там обсуждались и вопросы совместного освоения Большого Уссурийского острова. Договорились, что к маю 2018 года будет разработан проект межправительственного соглашения. В этот документ войдет единый план перспективного развития острова и проекта планировки», — сказал Шпорт РИА Новости.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос строительства грузопассажирского пункта пропуска через границу на Большом Уссурийском острове. «Мы считаем, что такой объект станет катализатором развития логистической деятельности в Хабаровском крае. Дополнительный экспортный грузопоток через него может составить до 1,2 миллиона тонн к 2025 году», — отметил глава региона.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Внешнеторговый оборот Хабаровского края и Китая превысил миллиард долларов
Шпорт рассказал о плане развития острова Большой Уссурийский
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Северная Корея завершила создание ядерных сил
Президент Ирана прокомментировал протесты в стране
Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Россияне проиграли шведам по буллитам на молодежном ЧМ по хоккею
25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика Это был трудный год. Традиционная фраза новогодних обращений президента в полной мере относится и к российскому спорту
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Энтони Хопкинсу — 80: подборка мудрых цитат актера В честь юбилея выдающегося артиста вспоминаем его ироничные, наполненные мудростью и скромностью высказывания о кино, карьере и жизни
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь