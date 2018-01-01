Шпорт рассказал о плане развития острова Большой Уссурийский

Источник: РИА "Новости"

Часть острова Большой Уссурийский под Хабаровском с 2008 года передана Китаю по соглашению между правительствами РФ и КНР. Ранее сообщалось, что на острове планировалось сделать зону туризма. С обеих сторон на остров построены автомобильные мосты.

Минвостокразвития в 2017 году внесло на рассмотрение правительства России концепцию развития острова Большой Уссурийский.

«Недавно в Хабаровске состоялось первое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона и Северо-Востока КНР. Там обсуждались и вопросы совместного освоения Большого Уссурийского острова. Договорились, что к маю 2018 года будет разработан проект межправительственного соглашения. В этот документ войдет единый план перспективного развития острова и проекта планировки», — сказал Шпорт РИА Новости.