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09:47 (мск), источник: ДЕЙТА

С этого года иностранцам проще попасть в Приморье

С этого дня в Приморье расширена территория действия механизма электронной визы, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Теперь в Свободный порт Владивосток с помощью нового режима можно попасть еще через девять пропускных пунктов, семь из них расположены в Приморье.

Напомним, упрощенный визовый режим был введен на территории России в августе 2017 года. Иностранные граждане из 18 государств получили право посещать страну по электронной визе.

До 1 января 2018 года въехать на территорию государства с помощью нововведения можно было только через два пункта пропуска в Приморье — аэропорт Кневичи и морской пункт пропуска Владивосток. Теперь к списку добавились еще семь пропускных пунктов, расположенных на территории края.

Туристы с электронными визами смогут проехать через пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также в морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

К слову, с января этого года для обладателей электронных виз также будет открыта граница в Сахалинской области и Камчатском крае — упрощенный визовый режим распространен на морские пункты пропуска «Корсаков» и «Петропавловск-Камчатский.

Напомним, федеральный закон, благодаря которому иностранцы получили возможность въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму, вступил в силу 1 августа 2017 года.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что в России заработала система tax free.

Ирина Петрова.

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