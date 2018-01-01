Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Раковые клетки уморили голодом
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Екатерина Андреева примерила кокошник
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Власти Украины отказались развивать промышленность - СМИ
В ДНР о переходе бойцов ВСУ на сторону ополченцев
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
Путин предложил отрезать управкомпании от денежных потоков
Назван лучший по качеству жизни город России
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
09:50 (мск), источник: Восток Медиа

В Новогоднюю ночь на Дальнем Востоке не спали десять тысяч военных

Дежурные силы и средства находились в готовности к бою.

Более десяти тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа находились на боевом и оперативном дежурстве в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе округа.

Более шести тысяч военнослужащих округа в новогоднюю ночь несли службу в суточных нарядах и караулах, еще около четырёх тысяч выполняли задачи боевого дежурства и боевой службы. В состав дежурных смен входят военнослужащие территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения антитеррора.

Помимо этого военнослужащие дежурили на узлах связи и пунктах управления, выполняли задачи по охране парков боевых машин, складов и арсеналов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 1 января изменилась стоимость проезда в автобусах Владивостока
На трассе в Хабаровском крае сгорел междугородный автобус
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Северная Корея завершила создание ядерных сил
Президент Ирана прокомментировал протесты в стране
Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Россияне проиграли шведам по буллитам на молодежном ЧМ по хоккею
25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика Это был трудный год. Традиционная фраза новогодних обращений президента в полной мере относится и к российскому спорту
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Энтони Хопкинсу — 80: подборка мудрых цитат актера В честь юбилея выдающегося артиста вспоминаем его ироничные, наполненные мудростью и скромностью высказывания о кино, карьере и жизни
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь