В Новогоднюю ночь на Дальнем Востоке не спали десять тысяч военных

Более десяти тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа находились на боевом и оперативном дежурстве в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе округа.

Более шести тысяч военнослужащих округа в новогоднюю ночь несли службу в суточных нарядах и караулах, еще около четырёх тысяч выполняли задачи боевого дежурства и боевой службы. В состав дежурных смен входят военнослужащие территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения антитеррора.