Макей: «На Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало»
Министр иностранных дел Беларуси заявил, что нашей стране предложили председательствовать в международных организациях.
Министр иностранных дел Беларуси заявил, что нашей стране предложили председательствовать в международных организациях.
В 2017 году Беларусь была председателем в
— Нам предложили подумать о председательстве в некоторых других, более весомых организациях. Я пока еще не хотел бы говорить об этом, но мы сейчас как раз раздумываем, взвешиваем все за и против. Думаю, решение будет принято на более позднем этапе, — отметил министр в эфире «Беларусь 1». — Все это свидетельство того, что на Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало.
Владимир Макей рассказал, что в наступившем 2018 году его ведомство от лица страны планирует развивать отношения с Китаем, Евросоюзом, США, странами