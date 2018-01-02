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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Макей: «На Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало»

Министр иностранных дел Беларуси заявил, что нашей стране предложили председательствовать в международных организациях.

Источник: Комсомольская правда

В 2017 году Беларусь была председателем в Центрально-Европейской инициативе. Также в Минске проводились 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ и саммит Организации Договора о коллективной безопасности. По словам министра иностранных дел Владимира Макея, в мире оценили работу нашей страны.

— Нам предложили подумать о председательстве в некоторых других, более весомых организациях. Я пока еще не хотел бы говорить об этом, но мы сейчас как раз раздумываем, взвешиваем все за и против. Думаю, решение будет принято на более позднем этапе, — отметил министр в эфире «Беларусь 1». — Все это свидетельство того, что на Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало.

Владимир Макей рассказал, что в наступившем 2018 году его ведомство от лица страны планирует развивать отношения с Китаем, Евросоюзом, США, странами Юго-Восточной Азии и Латинской америки. Также дипломаты намерены активнее сотрудничать с африканскими государствами.

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