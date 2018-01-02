Макей: «На Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало»

— Нам предложили подумать о председательстве в некоторых других, более весомых организациях. Я пока еще не хотел бы говорить об этом, но мы сейчас как раз раздумываем, взвешиваем все за и против. Думаю, решение будет принято на более позднем этапе, — отметил министр в эфире «Беларусь 1». — Все это свидетельство того, что на Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало.