Чем грозит госслужащим публикация неэтичных фотографий в соцсетях

«При проведении мониторинга аккаунтов государственных служащих в социальных сетях уполномоченные по этике, службы управления персоналом государственных органов выявляют материалы, компрометирующие или дискредитирующие государственную службу, и проводят разъяснительную работу с госслужащими по удалению их с аккаунтов в социальных сетях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» государственный служащий за нарушение служебной этики может быть привлечен к дисциплинарной ответственности", — сообщили в Агентстве в ответ на запрос МИА «Казинформ».
При этом, отмечают эксперты, привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным правилами наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, утвержденными указом президента от 29 декабря 2015 года № 152.
В случае письменного согласия государственного служащего с фактом нарушения им служебной этики, взыскание налагается руководителем государственного органа без проведения служебного расследования. Если же госслужащий не согласен с фактом совершения им дисциплинарного проступка, в отношении него проводится служебное расследование и его ответственность рассматривается дисциплинарной комиссией государственного органа.