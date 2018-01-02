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09:49 (мск), источник: Forbes.kz

Чем грозит госслужащим публикация неэтичных фотографий в соцсетях

Какому взысканию будет подвергнут государственный служащий при публикации фотографий неэтичного содержания, рассказали в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Источник: Forbes.kz

«При проведении мониторинга аккаунтов государственных служащих в социальных сетях уполномоченные по этике, службы управления персоналом государственных органов выявляют материалы, компрометирующие или дискредитирующие государственную службу, и проводят разъяснительную работу с госслужащими по удалению их с аккаунтов в социальных сетях.

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В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» государственный служащий за нарушение служебной этики может быть привлечен к дисциплинарной ответственности", — сообщили в Агентстве в ответ на запрос МИА «Казинформ».

При этом, отмечают эксперты, привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным правилами наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, утвержденными указом президента от 29 декабря 2015 года № 152.

В случае письменного согласия государственного служащего с фактом нарушения им служебной этики, взыскание налагается руководителем государственного органа без проведения служебного расследования. Если же госслужащий не согласен с фактом совершения им дисциплинарного проступка, в отношении него проводится служебное расследование и его ответственность рассматривается дисциплинарной комиссией государственного органа.

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Чем грозит госслужащим публикация неэтичных фотографий в соцсетях
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