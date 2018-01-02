Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов

«Сегодня Индия и Пакистан одновременно передали друг другу по дипломатическим каналам списки своих ядерных объектов и установок. Это было сделано в соответствии с Соглашением о запрете нападения на такие объекты, подписанном между двумя странами», — говорится в заявлении, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.
Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве Индии, соглашение, подписанное 31 декабря 1988 года и вступившее в силу 27 января 1991 года, предусматривает, что две страны обязаны ежегодно информировать друг друга о наличии ядерных объектов на своей территории. Это делается для того, чтобы избежать несанкционированных атак на эти объекты. Первый обмен списками состоялся 1 января 1992 года.
Кроме того, в начале года Индия и Пакистан традиционно передали друг другу списки граждан, которые содержатся в тюрьмах двух стран. По информации индийского МИД,
В индийском МИД подчеркнули, что продолжат добиваться скорейшего освобождения и возвращения на родину граждан, находящихся в местах лишения свободы в Пакистане.