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10:05 (мск), источник: РИА Новости

Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв — РИА Новости. Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов, размещенных на территории этих двух стран, а также перечнями заключенных, заявил индийский МИД.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Индия и Пакистан одновременно передали друг другу по дипломатическим каналам списки своих ядерных объектов и установок. Это было сделано в соответствии с Соглашением о запрете нападения на такие объекты, подписанном между двумя странами», — говорится в заявлении, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.

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Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве Индии, соглашение, подписанное 31 декабря 1988 года и вступившее в силу 27 января 1991 года, предусматривает, что две страны обязаны ежегодно информировать друг друга о наличии ядерных объектов на своей территории. Это делается для того, чтобы избежать несанкционированных атак на эти объекты. Первый обмен списками состоялся 1 января 1992 года.

Кроме того, в начале года Индия и Пакистан традиционно передали друг другу списки граждан, которые содержатся в тюрьмах двух стран. По информации индийского МИД, Нью-Дели сообщил Исламабаду о 250 находящихся в заключении выходцах из Пакистана, 94 из которых — рыбаки. Пакистан передал Индии свой список, в нем содержится информация о 58 содержащихся в пакистанских тюрьмах гражданских лицах и 399 рыбаках.

В индийском МИД подчеркнули, что продолжат добиваться скорейшего освобождения и возвращения на родину граждан, находящихся в местах лишения свободы в Пакистане.

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