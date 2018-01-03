Генсек ООН объявил «красную тревогу»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании объявил «красную тревогу» и отметил главные угрозы, стоящие перед человечеством.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании объявил «красную тревогу» и отметил главные угрозы, стоящие перед человечеством.
Первым поводом для беспокойства он отметил ядерное оружие.
Для того, что бы сделать мир снова безопасным, по мнению Гутерриша, мировым лидерам следует объединится.
Кроме этого, он указал на проблему климатических изменений.