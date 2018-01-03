Закрыты 54 поста ДПС и блокпоста между областями Узбекистана

Узбекистан закроет половину постов ДПС и ППС между областями

Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту 22 декабря 3027 года, такие посты ограничивают развитие экономики и туризма, мешают свободному передвижению людей.

Для изучения целесообразности наличия постов между областями МВД создало специальные группы.

После предварительного анализа они подготовили заключения о ликвидации 66 постов, 54 из которых уже закрыты.