Закрыты 54 поста ДПС и блокпоста между областями Узбекистана
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. На границах областей Узбекистана закрыты 21 пост ДПС, 14 блокпостов и 19 заградительных постов на границах областей, сообщает
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. На границах областей Узбекистана закрыты 21 пост ДПС, 14 блокпостов и 19 заградительных постов на границах областей, сообщает
Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту 22 декабря 3027 года, такие посты ограничивают развитие экономики и туризма, мешают свободному передвижению людей.
Для изучения целесообразности наличия постов между областями МВД создало специальные группы.
После предварительного анализа они подготовили заключения о ликвидации 66 постов, 54 из которых уже закрыты.
Изучение деятельности оставшихся постов продолжается.