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10:24 (мск), источник: Sputnik

Закрыты 54 поста ДПС и блокпоста между областями Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. На границах областей Узбекистана закрыты 21 пост ДПС, 14 блокпостов и 19 заградительных постов на границах областей, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Источник: Sputnik
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Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту 22 декабря 3027 года, такие посты ограничивают развитие экономики и туризма, мешают свободному передвижению людей.

Для изучения целесообразности наличия постов между областями МВД создало специальные группы.

После предварительного анализа они подготовили заключения о ликвидации 66 постов, 54 из которых уже закрыты.

Изучение деятельности оставшихся постов продолжается.

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