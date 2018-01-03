Макрон считает необходимым принять закон о борьбе с ложными новостями
Президент Франции подчеркнул, что такая защита «особо необходима в предвыборный период».
Президент Франции подчеркнул, что такая защита «особо необходима в предвыборный период».
ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент Франции выступил за разработку и принятие в стране закона о противодействии ложным новостям в интернете. Об этом он заявил в среду, выступая в Елисейском дворце перед представителями Ассоциации президентской прессы.
«Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей», — сказал президент Франции. Он подчеркнул, что такая защита «особо необходима в предвыборный период».
Макрон также сообщил, что «до конца 2018 года» правительство представит законопроект о государственных аудиовизуальных средствах. С этой целью «в конце первого квартала 2018 года будут сделаны структурированные и опирающиеся на цифровые данные предложения, на основе которых возможно будет разработать сценарий преобразования СМИ».
«Эти предложения будут вынесены на широкое обсуждение профессионалов отрасли», — добавил французский лидер.