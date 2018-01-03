Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
35-летняя актриса Ребекка Холл беременна
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Как выглядят мама и сестра Николь Кидман
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СМИ: Кудрявцева показала фото взрослого 27-летнего сына
«100% плагиат»: журналист о новой песне Пугачевой
Playboy закроет печатную версию журнала
Яна Рудковская отпраздновала день рождения в «платье принцессы»
Украинцы сравнили поздравления Порошенко и Путина — СМИ
НАТО попыталось проверить способности подлодки РФ
Пропавшую правозащитницу в Украине нашли в реке под Киевом убитой
Путин рассказал о семье и планах на будущее
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
3 января, источник: ТАСС

Макрон считает необходимым принять закон о борьбе с ложными новостями

Президент Франции подчеркнул, что такая защита «особо необходима в предвыборный период».

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент Франции выступил за разработку и принятие в стране закона о противодействии ложным новостям в интернете. Об этом он заявил в среду, выступая в Елисейском дворце перед представителями Ассоциации президентской прессы.

Читайте также
В Британии словосочетанием года назвали любимое выражение Трампа

«Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей», — сказал президент Франции. Он подчеркнул, что такая защита «особо необходима в предвыборный период».

Макрон также сообщил, что «до конца 2018 года» правительство представит законопроект о государственных аудиовизуальных средствах. С этой целью «в конце первого квартала 2018 года будут сделаны структурированные и опирающиеся на цифровые данные предложения, на основе которых возможно будет разработать сценарий преобразования СМИ».

«Эти предложения будут вынесены на широкое обсуждение профессионалов отрасли», — добавил французский лидер.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Командующий морпехами США проговорился о надвигающейся войне
Российского журналиста задержали в Риге и депортируют из Латвии
Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии
«Альфа-банк» перестанет сотрудничать с оборонными предприятиями
Десять человек погибли в результате ДТП в ХМАО
Климкин рассказал, зачем Украине американское оружие
Геннадий Орлов: к скандалу с допингом все шло 45 лет
В США умер главный мормон
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Русские не могли даже нормально войти в зону» Победа сборной США над Россией вызвала неподдельную радость у североамериканских СМИ
Авто
Насколько подорожает бензин: мнение экспертов В 2018 году бензин может подорожать сразу на три рубля! К такому неутешительному прогнозу пришли эксперты, которых опросила «Российская газета»
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь