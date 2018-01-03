Шавкат Мирзиёев: люди на местах должны ощутить происходящие в каждой сфере перемены

Источник: Uzdaily.uz

В совещании приняли участие Премьер-министр и его заместители, Государственные советники Президента, руководители министерств, ведомств и хозяйственных объединений.

В соответствии с постановлением главы нашего государства «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Кабинета Министров Республики Узбекистан» от 27 ноября 2017 года аппарат правительства был реорганизован. В том числе, в составе Кабинета Министров организованы Комплекс по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта и Комплекс по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма.

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На совещании проанализирована деятельность этих двух комплексов за истекший период, обсуждены их планы и приоритетные задачи на 2018 год.

Президент нашей страны, рассмотрев включенные в повестку дня вопросы в духе критического анализа, отметил, что большинство организаций не организовывают свою деятельность в соответствии с требованиями времени и допускают пассивность в выполнении принятых решений и программ.

Люди на местах должны ощутить осуществляемые в нашей стране реформы, происходящие изменения в работе исполнительных органов. Повышать эффективность работы в нижнем звене, жить заботами и чаяниями простых людей должны стать главным критерием всех руководителей и должностных лиц, сказал Шавкат Мирзиёев.

Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису стало историческим событием, совершившим огромный поворот в современной государственности нашей страны. В нем наряду с рассмотрением основных итогов проделанной в 2017 году работы определены приоритетные задачи по всестороннему развитию страны, выдвинут ряд законодательных инициатив.

На совещании говорилось о вытекающих из Послания важных задачах комплексов Кабинета Министров, министерств и ведомств. Заслушана информация должностных лиц об осуществленной работе и планах на перспективу.

Рассмотрена также проводимая работа по развитию системы дошкольного образования, повышению качества школьного образования, совершенствованию тестовых испытаний и деятельности высших учебных заведений, подготовки спортсменов к предстоящим соревнованиям. Затронуты задачи, связанные с улучшением системы здравоохранения, расширением производства фармацевтической продукции, экологией и охраной окружающей среды.