Свыше 700 богачей в Молдове проигнорировали ультиматум властей страны

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. По данным Государственной налоговой службы Молдовы, 1552 человека из 2287 уплатили налог на имущество (он же налог на «роскошь») за 2017 год в установленные сроки — до 25 декабря. Доход от налога на имущество превысил 28,6 миллиона леев.

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Тех, кто не уложился в установлены сроки, ждет пеня, которая будет начисляться за каждый день просрочки.

«В соответствии с положениями раздела VI Налогового кодекса Республики Молдова, физические лица, которые располагают недвижимым имуществом, предназначенным для жилья, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его долями, общая оценочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона леев и более, а общая площадь составляет 120 квадратных метров и более, являются субъектами поимущественного налогообложения», — отмечено в сообщении налоговой.

Кто не попадает под этот налог:

владельцы недвижимостью площадью более 120 квадратных метров, стоимость которой составляет менее 1,5 миллиона леев; владельцы недвижимости стоимостью более 1,5 миллиона леев, но с меньшей площадью.

Налоговая служба уточняет, что из общего числа субъектов поимущественного налогообложения, которые соответствуют установленным критериям по ситуации на 1 ноября 2017 года, 90,7% проживают Кишиневе. На севере страны проживает 67 таких налогоплательщиков, в центре — 124, а на юге — 21.