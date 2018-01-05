После зимних праздников на политической арене появится новая партия
Сразу после зимних праздников состоится учредительный съезд партии «Воля народа». Об этом сообщил Николай Гырбу, один из ее основателей.
Сразу после зимних праздников состоится учредительный съезд партии «Воля народа». Об этом сообщил Николай Гырбу, один из ее основателей.
Политик сказал, что необходимые приготовления к съезду были завершены в сентябре прошлого года.
«В Кишиневе у нас уже более 600 заявлений. На данный момент у нас есть все необходимое для организации учредительного съезда партии “Воля народа”. Вопрос в другом: какой момент будет подходящим для появления этой партии? Мы находимся в разгаре зимних праздников. У нас пока нет политического решения, если можно так выразиться, на уровне инициативной группы, но в конце этого месяца будет проведена партийная встреча с председателями всех территориальных организаций, на которой будет определена точная дата съезда», — заявил Николай Гырбу.
Гырбу также говорит, что лично он знает, когда должен состояться этот съезд.
«Мне уже ясно, когда будет съезд, но я не хочу навязывать эту дату другим членам партии. Решение должно быть единогласным. Все, что я могу вам сказать: съезд состоится сразу же после зимних праздников по старому стилю», — отметил он.
Николай Гырбу также сказал, что все расходы на организацию съезда будут оплачиваться группой состоятельных членов партии. Политик не смог точно определить сумму расходов на организацию этого мероприятия. Ранее Николай Гырбу планировал провести съезд партии «Воля народа» во второй половине сентября прошлого года.