После зимних праздников на политической арене появится новая партия

Источник: Noi.md

Политик сказал, что необходимые приготовления к съезду были завершены в сентябре прошлого года.

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«В Кишиневе у нас уже более 600 заявлений. На данный момент у нас есть все необходимое для организации учредительного съезда партии “Воля народа”. Вопрос в другом: какой момент будет подходящим для появления этой партии? Мы находимся в разгаре зимних праздников. У нас пока нет политического решения, если можно так выразиться, на уровне инициативной группы, но в конце этого месяца будет проведена партийная встреча с председателями всех территориальных организаций, на которой будет определена точная дата съезда», — заявил Николай Гырбу.

Гырбу также говорит, что лично он знает, когда должен состояться этот съезд.

«Мне уже ясно, когда будет съезд, но я не хочу навязывать эту дату другим членам партии. Решение должно быть единогласным. Все, что я могу вам сказать: съезд состоится сразу же после зимних праздников по старому стилю», — отметил он.