Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу
Не показанная в РФ комедия перевернула в США устоявшееся мнение
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
«Поджав хвост»: эксперт об уходе США из Сирии
Младшая сестра поддержала Татьяну Навку на ледовом шоу
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
12:21 (мск), источник: dostup1.ru

Путин сменил глав трех районных судов Челябинской области

Председатели судов сменились в Красноармейском, Уйском и Троицком районах.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым сменил председателей трех районных судов Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем Красноармейского районного суда утверждена Галина Штрауб, Уйского — Елена Копытова, Троицкий райсуд возглавил Николай Свиридов.

Кроме того, заместителем председателя Правобережного райсуда Магнитогорска назначен Евгений Вольтрих.

Ротация судейских кадров носит плановый характер и связана, в частности, с окончанием сроков полномочий предыдущих председателей или их переходом в другие суды.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Челябинец устроил пальбу во дворе дома
На юге Челябинской области ночью ожидается минус 33
КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей
СМИ: Хиллари Клинтон оказалась в центре расследования ФБР
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России
Совфед отреагировал на план Киева взорвать российский газопровод
Apple признала уязвимость всех iPhone и компьютеров
Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году
Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Американская трагедия. Шведы свергли чемпиона Обзор полуфинальных матчей молодежного чемпионата мира
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь