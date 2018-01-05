Путин сменил глав трех районных судов Челябинской области
Председатели судов сменились в Красноармейском, Уйском и Троицком районах.
Председатели судов сменились в Красноармейском, Уйском и Троицком районах.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым сменил председателей трех районных судов Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующий документ опубликован на официальном
Председателем Красноармейского районного суда утверждена Галина Штрауб, Уйского — Елена Копытова, Троицкий райсуд возглавил Николай Свиридов.
Кроме того, заместителем председателя Правобережного райсуда Магнитогорска назначен Евгений Вольтрих.
Ротация судейских кадров носит плановый характер и связана, в частности, с окончанием сроков полномочий предыдущих председателей или их переходом в другие суды.