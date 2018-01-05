Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Раковые клетки уморили голодом
На какую господдержку могут рассчитывать многодетные семьи в 2018 году
Что творится с погодой в России: ученые объяснили
Бондарчук с бойфрендом и Оболенцева отдыхают на Бали
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
«Поджав хвост»: эксперт об уходе США из Сирии
Младшая сестра поддержала Татьяну Навку на ледовом шоу
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
Названа опасность дневного сна
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
12:24 (мск), источник: Publika.md

КС вынесет решение по запросу ДПМ о передаче полномочий президента председателю парламента

Конституционный суд в эти минуты готовится вынести решение по запросу депутата ДПМ Сергея Сырбу.

Источник: Publika.md

Он обратился с просьбой передать полномочия главы государства председателю парламента для промульгации закона о борьбе с пропагандой. Как было при отказе президента назначить новых министров.

Игорь Додон, тем временем, тоже готовит запрос в Конституционный суд. Он хочет проверки закона о борьбе с пропагандой, считая, что он противоречит принципам демократии и свободы прессы.

Закон прошел окончательное чтение в конце декабря, но Игорь Додон отказался его промульгировать. Позже документ передали ему повторно, а в таких случаях Конституция обязывает президента подписать закон.

Как отмечали авторы законодательной инициативы, она нацелена исключительно на борьбу с иностранной пропагандой. Ограничения касаются только информационных и аналитических передач, а также программ на военную тематику.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей
СМИ: Хиллари Клинтон оказалась в центре расследования ФБР
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России
Совфед отреагировал на план Киева взорвать российский газопровод
Apple признала уязвимость всех iPhone и компьютеров
Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году
Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Американская трагедия. Шведы свергли чемпиона Обзор полуфинальных матчей молодежного чемпионата мира
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь