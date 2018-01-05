КС вынесет решение по запросу ДПМ о передаче полномочий президента председателю парламента

Он обратился с просьбой передать полномочия главы государства председателю парламента для промульгации закона о борьбе с пропагандой. Как было при отказе президента назначить новых министров.



Игорь Додон, тем временем, тоже готовит запрос в Конституционный суд. Он хочет проверки закона о борьбе с пропагандой, считая, что он противоречит принципам демократии и свободы прессы.



Закон прошел окончательное чтение в конце декабря, но Игорь Додон отказался его промульгировать. Позже документ передали ему повторно, а в таких случаях Конституция обязывает президента подписать закон.



Как отмечали авторы законодательной инициативы, она нацелена исключительно на борьбу с иностранной пропагандой. Ограничения касаются только информационных и аналитических передач, а также программ на военную тематику.