Кандидата в президенты РФ из Челябинска не допустили до выборов

«Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Андрея Николаевича Яцуна, и ее уполномоченных представителей», — говорится в протоколе заседания ЦИК.

Там уточнили, что в документах, представленных Яцуном, были выявлены признаки нарушения избирательного законодательства. В частности, в избирательную группу кандидата вошли учащиеся, однако не было сведений об образовательных учреждениях, где они числятся.