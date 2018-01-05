Кандидата в президенты РФ из Челябинска не допустили до выборов

«Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Андрея Николаевича Яцуна, и ее уполномоченных представителей», — говорится в протоколе заседания ЦИК.
Там уточнили, что в документах, представленных Яцуном, были выявлены признаки нарушения избирательного законодательства. В частности, в избирательную группу кандидата вошли учащиеся, однако не было сведений об образовательных учреждениях, где они числятся.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Собрание по выдвижению генерального директора ООО «ИК “Доступное жилье”» и экс-председателя регионального отделения партии «Родина» Андрея Яцуна кандидатом в президенты прошло в Челябинске 27 декабря.