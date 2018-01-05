Гуломжон Ибрагимов утвержден на должность хокима Ташкентской области

Гуломжон Ибрагимов, с ноября 2017 года исполнявший обязанности хокима Ташкентской области, утвержден в должности хокима.



Утверждение состоялось на внеочередной сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 5 января.