Гуломжон Ибрагимов утвержден на должность хокима Ташкентской области
Гуломжон Ибрагимов, с ноября 2017 года исполнявший обязанности хокима Ташкентской области, утвержден в должности хокима.
Гуломжон Ибрагимов, с ноября 2017 года исполнявший обязанности хокима Ташкентской области, утвержден в должности хокима.
Гуломжон Ибрагимов, с ноября 2017 года исполнявший обязанности хокима Ташкентской области, утвержден в должности хокима.
Утверждение состоялось на внеочередной сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 5 января.