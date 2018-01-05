Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в «сговоре с ФБР и Россией». Соответствующую позицию он изложил на собственной странице в Twitter.

«Теперь, когда подтверждается, что утверждения о [моем] сговоре с Россией — сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией», — написал Трамп.

Его политические оппоненты — демократы настаивают на том, что миллиардер из Нью-Йорка одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года лишь благодаря поддержке со стороны Москвы, которая, в частности, с помощью срежиссированной кампании по размещению политической рекламы в социальных сетях якобы сумела внести разлад в ряды Демократической партии США. В настоящее время сразу три комитета Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер занимаются расследованием таких утверждений.

Трамп же в свою очередь уже не раз заявлял о том, что многие газеты и телекомпании США с подачи демократов охотно распространяют о нем и членах его администрации самые невероятные небылицы, обвиняя чуть ли не в сговоре с Кремлем против американской демократии, но при этом упорно не замечают очевидных, с его точки зрения, «связей Клинтон с российскими властями».

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Так, еще в феврале 2017 года он публично заявил, что его бывшая соперница в борьбе за Белый дом, будучи госсекретарем, «отдала России 20%» американского урана. По словам президента, брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы «положил в карман $180 тыс.» от компании Uranium One, приобретение которой госкорпорацией «Росатом» и допустила глава Госдепартамента.