Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
Президент Соединенных Штатов в очередной раз отметил, что утверждения о его сговоре с Москвой — «сплошная ложь».
Президент Соединенных Штатов в очередной раз отметил, что утверждения о его сговоре с Москвой — «сплошная ложь».
ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в «сговоре с ФБР и Россией». Соответствующую позицию он изложил на собственной странице в Twitter.
«Теперь, когда подтверждается, что утверждения о [моем] сговоре с Россией — сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией», — написал Трамп.
Его политические оппоненты — демократы настаивают на том, что миллиардер из
Так, еще в феврале 2017 года он публично заявил, что его бывшая соперница в борьбе за Белый дом, будучи госсекретарем, «отдала России 20%» американского урана. По словам президента, брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы «положил в карман $180 тыс.» от компании Uranium One, приобретение которой госкорпорацией «Росатом» и допустила глава Госдепартамента.
Кроме того, Трамп требует от минюста разобраться, почему ФБР на пике предвыборной гонки в США не стало предъявлять Клинтон обвинений в том, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. По мнению президента, тем самым ФБР оказало поддержку кандидату от демократов.