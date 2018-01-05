Несмотря на обыски СБУ, бывший крымский министр Михальчевский все еще на свободе

«Прокуратура АР Крым» вручила Михальчевскому уведомление о подозрении. Петр Михальчевский пришел по приглашению СБУ вместе со своим адвокатом в прокуратуру АРК Крым, где ему было вручено извещение о подозрении по ст. 111 УК Украины (государственная измена), — сообщила пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик, добавив, что Михальчевский ознакомился с документом и подписал его в присутствии своего адвоката.

По ее словам, меру пресечения бывшему крымскому министру будут избирать, скорее всего, во вторник. Вероятно, это будет содержание под стражей. Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст.111 УК Украины.

— Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, — добавила пресс-секретарь прокуратуры.