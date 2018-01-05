Несмотря на обыски СБУ, бывший крымский министр Михальчевский все еще на свободе
Мы сообщали о том, что в Киеве СБУ задержала
Мы сообщали о том, что в Киеве СБУ задержала
«Прокуратура АР Крым» вручила Михальчевскому уведомление о подозрении. Петр Михальчевский пришел по приглашению СБУ вместе со своим адвокатом в прокуратуру АРК Крым, где ему было вручено извещение о подозрении по ст. 111 УК Украины (государственная измена), — сообщила
По ее словам, меру пресечения бывшему крымскому министру будут избирать, скорее всего, во вторник. Вероятно, это будет содержание под стражей. Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст.111 УК Украины.
— Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, — добавила
Каким образом Михальчевского «занесло» в Киев, да еще и с российским паспортом, выданным в Крыму, неизвестно. Но время для