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5 января, источник: КрымPress

Несмотря на обыски СБУ, бывший крымский министр Михальчевский все еще на свободе

Мы сообщали о том, что в Киеве СБУ задержала экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. По сведениям украинских СМИ, несмотря на обыски, он все еще на свободе.

«Прокуратура АР Крым» вручила Михальчевскому уведомление о подозрении. Петр Михальчевский пришел по приглашению СБУ вместе со своим адвокатом в прокуратуру АРК Крым, где ему было вручено извещение о подозрении по ст. 111 УК Украины (государственная измена), — сообщила пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик, добавив, что Михальчевский ознакомился с документом и подписал его в присутствии своего адвоката.

По ее словам, меру пресечения бывшему крымскому министру будут избирать, скорее всего, во вторник. Вероятно, это будет содержание под стражей. Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст.111 УК Украины.

— Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, — добавила пресс-секретарь прокуратуры.

Каким образом Михальчевского «занесло» в Киев, да еще и с российским паспортом, выданным в Крыму, неизвестно. Но время для каких-то шагов «защитного свойства» у него, кажется, есть. До вторника.

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