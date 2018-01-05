Шавкат Мирзиёев навестил больных
Глава нашего государства в ходе посещения города Янгиюля ознакомился с деятельностью медицинского объединения, качеством оказываемых населению медицинских услуг.
Глава нашего государства в ходе посещения города Янгиюля ознакомился с деятельностью медицинского объединения, качеством оказываемых населению медицинских услуг.
Президент навестил больных в отделениях глазных заболеваний и кардиологии. Указал ответственным лицам на необходимость реконструкции данного медицинского центра, приложить максимум усилий и возможностей для охраны здоровья населения.