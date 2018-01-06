Американский эсминец вошел в Черное море, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американский эсминец «Карни» стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году, сообщает украинская газета «Думская».

Ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений «Си Бриз-2017» в июле прошлого года. Тогда на его борту даже побывал президент страны Петр Порошенко. В этот раз, по всей видимости, эсминец вновь зайдет в Одесскую гавань, пишет издание.

Фотографии эсминца возле берегов Турции также разместил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через Босфор.