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12:31 (мск), источник: Noi.md

Додона могут привлечь к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей

Конституционный суд подтвердит обращение, сделанное ранее парламенту, в котором просил урегулировать ответственность, включая уголовную, за неисполнение конституционных обязанностей и постановлений Конституционного суда.

Источник: Noi.md

Об этом сообщил председатель Конституционного суда Тудор Панцыру в пятницу, 5 января, при чтении решения, посредством которого оправдывается установление временного исполнения обязанностей президента страны с целью подписания указа о промульгации закона, которым были внесены изменения в Кодекс телевидения и радио, передает ipn.md.

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В ходе слушаний Тудор Панцыру спросил депутата Серджиу Сырбу, который подал обращение в суд, на каком этапе находится рассмотрение обращения Конституционного суда, отметив, что игра в кошки-мышки между парламентом и администрацией президента за последнее время становится нелепой.

«Есть положение в Уголовном кодексе о неисполнении решений обыкновенных судов. Почему нет положений для решений Конституционного суда, которые являются не менее важными? Такая ответственность есть практически во всей Европе, только у нас ответственность не существуют, и поэтому позволяются такие игры», — отметил Тудор Панцыру.

Депутат Серджиу Сырбу ответил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который касается внесения поправок в Уголовный кодекс, в том числе в части неисполнения отдельных конституционных полномочий некоторыми госслужащими. По словам депутата, документ находится на стадии рассмотрения в парламентских комиссиях и должен быть изучен всеми целевыми учреждениями.

Президент Игорь Додон в третий раз отстранен от должности за нарушение конституционных обязанностей, связанных с подписанием указов. Временное исполнение его обязанностей устанавливается не на определенный срок, а исключительно для подписания предусмотренных документов.

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